Żona Solorza stała za sojuszem z PiS? Tak twierdzą dzieci miliardera

Co więcej, jak relacjonuje Onet, według dzieci Solorza, to Kulka doprowadzić miała do rzekomego sojuszu Polsatu z Prawem i Sprawiedliwością za rządów tej partii. Małżonka miliardera ma mieć bowiem kontakty z czołowymi ludźmi PiS. Dzięki temu aliansowi Solorz został "zaproszony" do inwestowania w energetykę jądrową, a jego telewizje łatwo miały otrzymywać koncesje.