Awantura w programie. "Do po rosyjsku do pana mówię"

Ostra wymiana zdań w studiu

- To, co pan mówi, jest powiedziane piękną polszczyzną, ale na pewno oryginał jest po rosyjsku - rzucił Kamiński do Bartosiewicza. - To jest niedopuszczalne w tym momencie. Oskarża mnie pan. Niech pan postawi dowody. Mówienie czegoś takiego wyklucza pana ze sfery politycznej - odparł widocznie zdenerwowany Bartosiewicz. - Pan mówi dokładnie to samo, co rosyjska propaganda, że Polska traci na sojuszu - stwierdził wicemarszałek.