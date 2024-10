Mieszkańcy pozostawieni sami sobie w czasie powodzi? "Wstyd!"

Burmistrz odpowiada na zarzuty

- Nam nie pomógł żaden radny, gdyby nie przyjaciele i inni znajomi, tak nikt nam nie pomógł. To nie jest w porządku. My jesteśmy mieszkańcami tego miasta i wymagamy szacunku i bezpieczeństwa od was, od gminy. A jak wyście z nami postąpili - wyrzucała burmistrzowi kobieta. - No dobrze, ma pani racje - zwrócił się w końcu burmistrz. - No dobrze mam rację, ale co mi z tego - odparła zdenerwowana kobieta. Kolbiarz próbował złagodzić atmosferę, prosząc o moment, na to by on mógł się wypowiedzieć.