Turystka zginęła w Tatrach. "Nie przeżyła upadku"

Na miejsce zdarzenia przybył zespół HZS ze Starego Smokowca. Ratownicy stwierdzili, że kobieta nie przeżyła upadku. Wspinając się do jej partnera, wykorzystali specjalistyczny sprzęt do jego ewakuacji i przetransportowania do Starego Smokowca. Ciało zmarłej zostało przekazane słowackiej policji.