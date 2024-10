Zebrano na kaucję ks. Olszewskiego? "W piątek pieniądze będą wpłacone"

Jeśli chodzi o kaucję ws. dwóch urzędniczek - Urszuli D. i Karoliny K., to dziennikarz Michał Rachoń ma uiścić wpłatę. "Michał Rachoń, Dyrektor Programowy Republiki zdecydował, że wpłaci łącznie 700 tysięcy złotych poręczenia za Panią Urszulę i Panią Karolinę. Dzięki temu obie Panie szybko opuszczą areszt i wreszcie będą mogły wrócić do domu, do rodziny" - czytamy na stronie TV Republika.