Uzbrojeni mężczyźni w szpitalu dziecięcym? Policja mówi o pomyłce

Policja: doszło do pomyłki

- Z tego, co wiemy, doszło do jakiejś pomyłki. Dostaliśmy zgłoszenie, bez zastrzeżenia, że to tylko ćwiczenia - mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Policjant dodał, że w sprawie nie jest prowadzone żadne postępowanie.