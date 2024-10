Scholz nie zaprosił Polski. Sikorski zabiera głos

- To było znacznie ważniejsze spotkanie, niż to de facto pożegnanie Joe Bidena z tymi krajami, które tam były (w Berlinie - red.) - mówił, dodając jednak, że "lepiej by było, gdyby Polska była zaproszona, z tego powodu kanclerza skrytykowała już opozycja, CDU". - Mam nadzieję, że to da do myślenia naszym sąsiadom, bo przypomnę, że wtedy, gdy Polska jest obecna, to decyzje są lepsze - ocenił Sikorski.