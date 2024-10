Sondaż WP. Wzrost poparcia dla PiS. Donald Tusk ma powód do zmartwień?

Według niego, na spadek notowań Koalicji Obywatelskiej wpłynęły również działania rządu po wrześniowej powodzi na południu Polski. Może to pokazywać poniższy wykres, gdzie ujęliśmy wyniki analogicznych badań z ostatnich tygodni. To właśnie we wrześniu zaczęło delikatnie spadać poparcie KO po ówczesnym piku.