Agencja Stanowisk dla Ludowców. Posady dla działaczy PSL w ARiMR

Jak wynika z analizy Wirtualnej Polski we władzach regionalnych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 14 z 16 dyrektorów to działacze PSL, dwóch jest z Koalicji Obywatelskiej. We władzach oddziałów terenowych doliczyliśmy się łącznie ok. 40 nominatów partyjnych, działaczy koalicji rządzącej.