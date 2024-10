"Posady dla swoich". Specjalne strefy z działaczami Platformy i PSL

"Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym była podana do publicznej wiadomości. W ogłoszeniu podano kryteria wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa i Wiceprezesem Zarządu. W oparciu o wcześniej ustalone kryteria Rada Nadzorcza dokonała wyboru najlepszych kandydatów na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki" - zapewnia nas Eliza Nel Jurkianiec, dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Strefy. I jak dodaje, "odnosząc się do pytań o członkostwo w partii politycznej informuję, że Spółka nie gromadzi takich informacji zarówno w odniesieniu do pracowników, jak również w stosunku do Zarządu".