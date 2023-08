Kiedy odlatują bociany? Ptaki "już wyruszyły w drogę"

Bociany białe to ptaki, które w polskiej kulturze zajmują szczególne miejsce. Dla wielu osób ich przylot do kraju zwiastuje nadejście wiosny. Odlot do miejsc cieplejszych ma natomiast symbolizować koniec lata i rychłą jesień. Kiedy bociany wylecą z Polski? Ornitolodzy informują, że pierwsze osobniki już rozpoczęły sezonową podróż.