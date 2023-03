Bociany 2023. Pierwsze ptaki wróciły do Polski

Bociany w Polsce. Skąd przylatują?

Bociany z Polski najczęściej zimują w głębi kontynentu afrykańskiego, m.in. w Sudanie oraz Egipcie. Podczas odlotów wybierają jedną z dwóch tras - wschodnią, biegnącą przez Cieśninę Bosfor lub zachodnią, przez Gibraltar. Co ciekawe, młode podczas migracji najczęściej wybierają tę samą trasę, co ich rodzice. Powracające do Polski bociany w wielu przypadkach nie wybierają tych samych lokalizacji i gniazd. Jak informuje Interia, "niektóre ptaki kilka razy z rzędu wybierają te same lokalizacje, ale ponad połowa z nich zmienia swoje miejsca lęgowe - wynika z obserwacji".