Kiedy odlatują bociany? Dla wielu ich migracja oznacza początek jesieni

Kiedy bociany odlatują do ciepłych krajów? Bocianie sejmiki

Bociany zaczynają przygotowania do migracji już w sierpniu. To wtedy zaobserwować można tak zwane bocianie sejmiki - zebrania wielu osobników, które wspólnie żerują na łąkach i nieużytkach, gromadząc energię potrzebną w trakcie lotu. Podczas kilku spędzonych w dużym stadzie dni, do podróży szykują się także młode osobniki - udoskonalając technikę lotu oraz szybowania.