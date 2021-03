Pierwszy dzień wiosny 2021. Pojawił się bocian Maciek. To dobry znak

Sobota to pierwszy dzień astronomicznej wiosny. W pogodzie jak na razie nadejścia nowej pory roku jeszcze nie widać, ale z każdym kolejnym tygodniem powinno być coraz lepiej. Mieszkańcy Bydgoszczy nadziei na cieplejsze dni wypatrują w bocianie Maćku, który zazwyczaj – jak przekonują – jest dobrym zwiastunem zmian pogodowych. Okazuje się, że nie tylko, bo bocian Maciej ma wyjątkowe moce, z których podobno korzysta wiele pań. Tymczasem niezależnie od tego, lekarze przypominają, że wraz z nadejściem wiosny wzrasta aktywność kleszczy. Już teraz w całej Polsce jest ich wysyp. Najgorzej jest w dwóch województwach. – Warmińsko-mazurskie i podlaskie to są dwa województwa, w których kleszcze występują endemicznie, czyli one się tam na tyle zadomowiły, że ich jest bardzo dużo – przekonuje lek. Bartosz Fiałek, reumatolog, który ostrzega przed boreliozą. Więcej w materiale wideo.

