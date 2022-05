Kiedy będą wyniki matur 2022? Terminy CKE

Co zrobić jeśli obawiamy się, że egzamin poszedł nam źle?

Egzamin dojrzałości to bez wątpienia jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu każdego człowieka. Stresujące jest nie tylko samo przystąpienie do matury, ale również oczekiwanie na wyniki matur, od których zależy to, czy maturzysta dostanie się na wymarzone studia w Polsce lub za granicą.