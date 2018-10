Katastrofa samolotu w Indonezji. Prawdopodobnie znaleziono szczątki kadłuba

Prawdopodobnie odnaleziono część kadłuba samolotu Boeing 737 MAX indonezyjskich linii lotniczych Lion Air, który wpadł do morza w poniedziałek rano. Na pokładzie było 189 osób. Wciąż trwa akcja poszukiwawcza.



O odnalezieniu fragmentu samolotu poinformował indonezyjski generał Hadi Tjahjanto. Jest przekonany, że należy on do maszyny, która rozbiła się w poniedziałek koło Dżakarty.

- Znaleźliśmy część kadłuba JT610 - powiedział Tjahjanto telewizji TV One. Jest to numer tego właśnie lotu. Generał podkreślił jednak, że jeszcze trwają prace, by potwierdzić, że w 100 proc. chodzi o fragment tego samolotu.