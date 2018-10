Katastrofa samolotu koło Dżakarty. Wyłowiono ciała

Zwłoki sześciu osób wyłowiono z morza w pobliżu stolicy Indonezji, gdzie spadł samolot miejscowych linii pasażerskich. Na pokładzie było 189 osób.

Szef państwowej agencji ratowniczej i poszukiwawczej Basarnas Bambang Suyro ocenił na podstawie stanu znalezionych dotąd ciał, że nie wydaje się prawdopodobne, by ktoś przeżył katastrofę.

Na pokładzie maszyny, która runęła do morza kilkanaście minut po wzbiciu się w powietrze było troje dzieci. Wśród pasażerów było też co najmniej 23 urzędników rządowych. W samolocie był też Włoch i Hindus. Linie Lion Air zapewniają, że samolot, który spadł do morza chwilę po starcie z Dżakarty, był nowy i sprawny, a piloci doświadczeni.