Katastrofa MiG-a 29. Wiceszef MON Bartosz Kownacki zdradza, w jakim stanie jest pilot

Prokuratura bada sprawę wypadku myśliwca koło Mińska Mazowieckiego. MiG-29 nagle zniknął z radarów, po kilku godzinach odnaleziono wrak samolotu. Teraz poznaliśmy informacje o stanie zdrowia pilota. - Jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zapewnił Bartosz Kownacki. Wiadomo również, kiedy pojawi się wstępny raport.

Wypadkiem zajął się wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Bada on okoliczności rozbicia się oraz wszczął śledztwo ws. sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Grozi za to do 10 lat więzienia.