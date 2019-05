Katarzyna W. zagrożona w więzieniu? "Ekspresowo wysłana na Śląsk"

Katarzyna W. omal nie padła ofiarą linczu w więzieniu dla kobiet w Krzywańcu - donosi "Super Express". Morderczyni swojej półrocznej córeczki Madzi została przeniesiona na Śląsk do więzienia w Lublińcu.

- Nie musiały jej "rozmazywać", czyli ustalać jak wygląda i za co siedzi, bo doskonale wiedziały to z mediów. Kwestią czasu było kiedy ją dorwą i ukarzą po swojemu - mówi rozmówca.

Koszmar w Sosnowcu

Za informacje, które mogłyby naprowadzić na ślad dziecka, wyznaczono wysokie nagrody, kwota doszła do 160 tysięcy złotych. Niemal w całym województwie pojawiły się plakaty ze zdjęciem Madzi. Matka dziewczynki błagała, by rzekomy porywacz oddał jej dziecko. Rodzice publicznie obiecali, że jeśli to zrobi, nie spotka go kara.