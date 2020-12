Katarzyna Łaniewska nie żyje. Politycy Zjednoczonej Prawicy żegnają aktorkę

Łaniewska była przez lata związana z PiS. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku ubiegała się o mandat senatorski z okręgu śródmiejsko-warszawskim. Mimo że nie weszła do Senatu, otrzymała aż 100 tys. głosów.

Katarzyna Łaniewska. Wspomnienie Tadeusza Cymańskiego

Tadeusz Cymański, będący dziś posłem Solidarnej Polski, w rozmowie z Wirtualną Polską wspomina ją tak: - Widzieliśmy się na uroczystościach, na których bywała pani Łaniewska. Były to albo wigilie, albo spotkania wielkanocne. Te rzadkie spotkania zapadły mi w pamięci ze względu na to, jak ubogacała je swoją osobą. Potrafiła pięknie, obszernie i z wyczuciem recytować wiersze. Miała dar, który pozwalał jej dobrać treść odpowiednią do sytuacji - słyszymy.