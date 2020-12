Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego

Objęcie przez niego nowej funkcji zbiegło się w czasie z falą protestów Strajku Kobiet przeciwko opinii dotyczącej prawa aborcyjnego wydanej przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Podczas demonstracji doszło do wielu brutalnych zachowań ze strony policji. Funkcjonariusze oddelegowani do spacyfikowania protestów używali pałek teleskopowych oraz gazu. Zaatakowane gazem zostały m.in. posłanki Barbara Nowacka oraz Magdalena Biejat.

Odpowiedzialny za działanie służb mundurowych jest wicepremier ds. bezpieczeństwa. Koalicja Obywatelska podkreśla, że to właśnie Jarosław Kaczyński doprowadził do wzrostu napięć społecznych za sprawą swoich politycznych rozkazów wydawanych funkcjonariuszom policji.

- Jarosław Kaczyński w okresie pandemii doprowadził do gigantycznych napięć społecznych. Nie tylko wzniecił pożar, ale teraz dolewa benzyny do ognia. Kaczyński zachęca do wojny domowej. Zachęca bandyckie bojówki, swoje szwadrony, żeby wypełniały jego rozkazy. I robią to, bo atakują protestujące kobiety, atakują protestujących, bezbronnych młodych ludzi - opowiadała posłanka KO Monika Wielichowska na konferencji prasowej zatytułowanej "Szwadrony Kaczyńskiego atakują kobiety".