Zbigniew Ziobro wyleci z rządu? Tadeusz Cymański broni posad krewnych w państwowych firmach

Zbigniew Ziobro poza rządem? Atak Beaty Mazurek

Za rządów PiS do spółek skarbu państwa trafiło wielu znajomych, a nawet członków rodzin koalicjantów. Wśród nich jest żona Zbigniewa Ziobry Patrycja Kotecka i jego brat Witold. - Zarzuty wobec nas są nieprawdziwe. Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi od innych. To żenujące, to szaleństwo. Ciągle słyszę, że ludzie Solidarnej Polski rządzą w spółkach skarbu państwa, ale to tylko legendy – przekonuje Tadeusz Cymański.