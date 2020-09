Zbigniew Ziobro i jego księstwo. Ewentualna dymisja oznacza kadrowe tsunami

Zbigniew Ziobro uprzedził komunikat władz partii Prawo i Sprawiedliwość. - Warto by taka koalicja trwała. Nie mamy przekonania, byśmy w jakimkolwiek punkcie naruszyli program PiS - powiedział dziennikarzom, odnosząc się do pojawiających się komentarzy na temat jego spodziewanej dymisji i rozpadu Zjednoczonej Prawicy.

Zbigniew Ziobro i wpływy w rządzie

Do nich adresował swoje ostrzeżenie wiceprezes PiS Joachim Brudziński. - Po raz pierwszy zasiadają w polskim parlamencie, a nabrali przekonania, że będą mogli ustawiać największą partię, dzięki, której mają swoje mandaty i czasami nad na wyrost bardzo wysokie stanowiska państwowe. Jeżeli nie nastąpi opanowanie i pewnego rodzaju refleksja, to jedyne co im zostanie, to bardzo miłe wspomnienia - powiedział Brudziński w rozmowie z radiem RMF FM, komentując sytuację młodych stażem posłów z Solidarnej Polski.