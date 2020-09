Będą transfery do PiS? Na liście znane nazwisko

Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, gdyby PiS całkowicie zerwał koalicję z Solidarną Polską i Porozumieniem Gowina część polityków z tych ugrupowań mogłoby przejść do partii Jarosława Kaczyńskiego. Wśród nich miałaby być wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która mogłaby zostać wówczas w rządzie.

Informację o możliwym transferze Emilewicz do PiS uzyskaliśmy w dwóch źródłach.

- Już od jakiegoś czasu wysyła sygnały, że bardziej jej po drodze z PiS, a nie z Gowinem. A ostatnio otwarcie "gra" na premiera Mateusza Morawieckiego. Po rekonstrukcji rządu miała zostać w Kancelarii Premiera na stanowisku ministra. Nie będzie umierać za ideały i program Porozumienia - mówi nam nasz informator.

Dodatkowo razem z nią z Porozumienia do partii Jarosława Kaczyńskiego miałby się przenieść poseł Włodzimierz Tomaszewski, członek władz partii Gowina. To on, jako jedyny parlamentarzysta Porozumienia apelował, by przyjąć ustawę autorstwa PiS, która pozwalać będzie na powszechne głosowanie korespondencyjne.

"Piątka dla zwierząt" podzieli Zjednoczoną Prawicę? Beata Szydło dostrzega argumenty Zbigniewa Ziobry

W poniedziałek o godzinie 13.00 na Nowogrodzkiej zbiera się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Politycy tej partii mają podjąć kluczowe decyzje, co do przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Nieoficjalnie mówi się, że ma zapaść decyzja m.in. o dymisji ministra sprawiedliwości, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Nie wiadomo jednak do końca, jaki los ma spotkać drugiego koalicjanta - Porozumienie Jarosława Gowina.

W najlepszym położeniu spośród gowinowców jest prawa ręka Gowina : Jadwiga Emilewicz. Paradoksalnie, bo przecież po rekonstrukcji, miała rządu ustąpić miejsca w kierownictwie Rady Ministrów szefowi Porozumienia. Po głosowaniu ws. tzw. Piątki dla Zwierząt negocjacje ws.rekonstrukcji rządu zostały zawieszone.

Przypomnijmy, Solidarna Polska powiedziała "nie" ustawie. Posłowie Porozumienia w większości wstrzymali się od głosu, co dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego i tak oznaczało jedno: byli "przeciwko" jego ustawie.

Wyjątek to Jadwiga Emilewicz, wicepremier i szef resortu rozwoju. Ona projekt poparła. Stanęła ramię w ramię z posłami PiS i Jarosławem Kaczyńskim, któremu akurat ta sprawa mocno leży na sercu.

Po sejmowym głosowaniu, mówiło się o niej, że zrobiła tak, bo postawiła wyżej dobro koalicji. Choć sama miała mieć liczne wątpliwości co do zasad likwidacji jednej z branż gospodarki, to nie chciała zaogniać konfliktu z PiS. I dziś, biorąc pod uwagę wydarzenia w Zjednoczonej Prawicy, może otwarcie mówić, że miała rację.

- Jadwiga Emilewicz postawiła w zasadzie sprawę jasno i swoją polityczną przyszłość wiążę z Mateuszem Morawieckim. Nie z Jarosławem Gowinem, nie z Porozumieniem. Głosowanie można uznać za akt zapisania się do PiS - mówił w weekend w rozmowie z money.plprof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nie bez echa pozostał jej piątkowy wywiad dla "Dziennika. Gazety Prawnej", w którym opowiedziała się za zaostrzeniem ustawy aborcyjnej.

- Być może to najważniejsza ustawa, jaką powinniśmy wprowadzić tu i teraz" - stwierdziła wicepremier, pytana o zaostrzenie ustawy aborcyjnej. Mówiła też, że "jest politykiem po to, by rodziną nadal był związek kobiety i mężczyzny, a życie najsłabszych było chronione" oraz "po to, aby wziąć udział w wojnie kulturowej".