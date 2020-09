Jadwiga Emilewicz zmienia zdanie. "Skandaliczne słowa"

Opozycja krytykuje słowa Jadwigi Emilewicz z wywiadu dla piątkowego wydania "Dziennika Gazety Prawnej". - Być może to najważniejsza ustawa, jaką powinniśmy wprowadzić tu i teraz" - stwierdziła wicepremier, pytana o zaostrzenie ustawy aborcyjnej. Mówiła też, że "jest politykiem po to, by rodziną nadal był związek kobiety i mężczyzny, a życie najsłabszych było chronione" oraz "po to, aby wziąć udział w wojnie kulturowej".