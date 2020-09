Fundusz Sprawiedliwości hojnie dotuje ojca Rydzyka. Miliony dla Fundacji Lux Veritatis z inicjatywy Zbigniewa Ziobry

- 29 maja zwróciliśmy się z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej w sprawie umów zawartych pomiędzy poszczególnymi ministerstwami oraz jednostkami podległymi z Fundacją Lux Veritatis - mówi Wirtualnej Polsce Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej i poseł Koalicji Obywatelskiej. - Dostaliśmy pełen wykaz 27 umów zawieranych w roku 2019 i 2020, co pokazuje skalę dotowania przez PiS i Solidarną Polskę działań prowadzonych przez toruńskiego biznesmena - mówi o ojcu Tadeuszu Rydzyku rozmówca WP.

- Chcieliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób oba projekty przeciwdziałają przestępczości, ale zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Fundacja Lux Veritatis odmówiły nam dostępu do tych informacji, mimo, że są to publiczne pieniądze. Dlatego występujemy z nowymi wnioskami, pytając o sposób wykonania i wydatkowania pieniędzy na żądanie ujęte w umowie. Fundacja, która dysponuje środkami publicznymi, będzie zobligowana do ujawnienie informacji i dokumentów. Jeżeli tego nie zrobi, skierujemy sprawę do sądu - mówi Wirtualnej Polsce poseł Adam Szłapka.