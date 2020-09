Miliony na inwestycje ojca Tadeusza Rydzyka. Wicepremier Piotr Gliński ujawnił szczegóły

Przypomnijmy, o tym, że rząd zwiększy pulę dotacji na budowę muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu informował w ubiegłym roku wicepremier, minister kultury Piotr Gliński . Budynek ma zostać oddany do użytku w 2021 roku, a razem z resortem będzie je prowadzić fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk .

W maju ubiegłego roku muzeum podpisało umowę z jedynym wykonawcą, który się zgłosił do przetargu – firmą Rafako S.A. Wartość całej inwestycji wyniosła 144 mln 771 tys. zł brutto. "Inwestycja jest jedną z priorytetowych inwestycji w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – argumentuje Gliński.

Muzeum ojca Rydzyka. Wicepremier broni inwestycji

Koniec inwestycji zaplanowano wiosną 2021 r. Pierwsza ekspozycja ma pojawić się 2 lata później. Obiekt powstaje między kościołem redemptorystów a uczelnią ojca Rydzyka. "Muzeum ma prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i świata" - informowało ministerstwo. Jak dodało, placówka będzie też upowszechniać wyniki badań naukowych dotyczące postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej. Nie zabraknie też relacji świadków z tamtych czasów, które gromadził ośrodek z Torunia. Już wcześniej Gliński argumentował, że otwarcie muzeum to "wypełnienie luki w ofercie muzealnej". . Nieoficjalnie muzeum nosi nazwę „Muzeum ojca Rydzyka”. A dzięki prezentacji losów kwestii relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, można było próbować tłumaczyć tak wysoką dotację od rządu. W muzeum jedna z ekspozycji ma być poświęcona działalności osób, dzięki którym Polska pozostaje krajem katolickim. Bohaterami ekspozycji mają być m.in. rodziny Radia Maryja .

Jak obliczył portal oko.press, od początku obecnych rządów Prawa i Sprawiedliwości (od listopada 2015 r.) do lipca ubiegłego roku do różnych instytucji związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem trafiło z publicznych pieniędzy co najmniej 214,2 mln złotych.