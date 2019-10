Karawany opanują Warszawę. Halloweenowa parada przejedzie przez miasto

Karawany na co dzień nie budzą najprzyjemniejszych skojarzeń, jednak za sprawą halloweenowej parady, którą organizuje Muzeum Motoryzacji i Techniki w Piastowie przynajmniej na chwilę wzbudzą uśmiech przechodniów. Twórca muzeum zapowiada szturm aut pogrzebowych i czarnych limuzyn na stolicę!

W zbiorach muzeum znajdują się trzy modele, które zostaną zaprezentowane podczas parady. Oprócz nich pojawią się także eksponaty pasjonatów motoryzacji. - To ma być spotkanie towarzyskie, pełen spontan. Sami zastanawialiśmy się, czy będzie jakiś odzew. Odezwali się do nas ludzie z całej Polski - m.in. z Łodzi i Lublina. Nie prowadzimy szczegółowych zapisów, ale spodziewamy się co najmniej 10 aut na naszej paradzie - wylicza Graczyk.

Parada ruszy z parkingu targowiska w Piastowie ok. godziny 20 i przejedzie do centrum Warszawy. - Wspólnie zalejemy ulice czarnymi autami. Pewnie ludzie będą nas obserwować i zastanawiać się co się dzieje. To na pewno nieczęsty widok - ocenia pomysłodawca akcji.