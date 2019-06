Karawan jadący wężykiem. Kierowca miał 3 promile

W czwartek rano jeden z mieszkańców Chęcin doniósł policji o karawanie, jadącym wężykiem ulicami miasta. Gdy mundurowi dotarli na miejsce, okazało się że kierowca jest kompletnie pijany. 41-latek miał ponad 3 promile, a jego starszy kolega 2,6.

Zaniepokojony mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy chwilę przed 9. Policjanci od razu zaczęli szukać kierowcy karawanu, który miał problemy, by prowadzić pojazd trzymając się osi jezdni.

Mundurowi dotarli do jednego z zakładów pogrzebowych, gdzie zastali dwóch mężczyzn w wieku 41 i 50 lat. Już po krótkiej rozmowie mundurowi nabrali podejrzeń co do ich trzeźwości.