Przez 6 kilometrów ścigali pijanego kierowcę TIR-a

Jazda zygzakiem od krawędzi do krawędzi, zajeżdżanie drogi innym samochodom, niepanowanie nad pojazdem - tak wyglądała podróż kierowcy ciężarówki w Chojnach (woj. łódzkie). Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca był kompletnie pijany.

Inspektorzy GITD prowadzili we wtorek rutynową kontrolę w Chojnach. O niebezpiecznej jeździe ciężarówki poinformował ich świadek zdarzenia. Inspektorzy natychmiast ruszyli w pościg za podejrzanym kierowcą, który jechał trasą S8 w kierunku Wrocławia.

Pomimo sygnałów dźwiękowych, kierowca TIR-a nie chciał zatrzymać się do kontroli. Przez 6 kilometrów próbował uciekać, jadąc środkiem jezdni, odbijając się od barierek. Kilkukrotnie zajechał także drogę ścigającym go funkcjonariuszom. W końcu udało się go zatrzymać.