Karambol na obwodnicy Krakowa. Nie żyje kierowca, powstał potężny korek

Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło w środę na obwodnicy Krakowa. Na wysokości zjazdu na lotnisko zderzyły się cztery samochody.

Jak informuje portal krakow112.pl, do wypadku doszło około 6.00 w okolicy zjazdu z autostrady A4 na lotnisko Kraków Balice, na drodze w stronę Katowic. W zderzeniu brały udział cztery pojazdy: dwa samochody dostawcze, tir i dwie osobówki. Zaczęło się od tego, że jeden z samochodów dostawczych wbił się w tył ciężarówki - informuje radiokrakow.pl.

Austrada w stronę Krakowa jest zablokowana, a korek ma już 7 km. Policja kieruje samochody do zjazdu z A4 na węźle Kraków Bielany. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 10.00.