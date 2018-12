Mateusz Morawiecki "o krok od śmierci". Premier wspomina czasy PRL

W nagraniu dla Muzeum Wspomnień Mateusz Morawiecki opowiada, jak był ścigany przez milicję po rusztowaniach. - Próbowali szarpać się z nami, grożąc, że nas zrzucą stamtąd - wspomina.

- Wydarzenie, które długo miałem w pamięci to było, jak wywieszałem transparent w sprawie uwolnienia mojego ojca po jego aresztowaniu. To musiało być w listopadzie 1987 r. na rusztowaniach na placu Kościuszki we Wrocławiu. Uciekałem razem w kolegą po takich rachitycznych rusztowaniach przed milicjantami, bo tak się wtedy nazywali policjanci. I w końcu nas złapali na tych rusztowaniach na czwartym czy piątym piętrze. Próbowali szarpać się z nami, grożąc, że zrzucą nas stamtąd. I mnie konkretnie również. Trzymałem się takiej rachitycznej rurki, która chyba ocaliła mi życie, bo udało się przetrwać tamtą scenę - opowiada premier.

Chodzi o aresztowanie Kornela Morawieckiego 9 listopada 1987 r. po ukrywaniu się od czasu wprowadzenia stanu wojennego. Jan Olszewski, jego adwokat, namówił go do wyjazdu wraz z Andrzejem Kołodziejem do Włoch. Kornel Morawiecki opuścił kraj 30 kwietnia 1988 r. Po trzech dniach, podczas próby powrotu, został deportowany z lotniska w Warszawie do Wiednia.