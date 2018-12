Spadek notowań premiera. Gorsze też oceny prezydenta

O 2 pkt proc. w ciągu miesiąca obniżył się odsetek osób deklarujących pozytywną ocenę działalności premiera Mateusza Morawieckiego. Z sondażu Kantar Public wynika, że w grudniu pogorszyły się też notowania prezydenta Andrzeja Dudy.

Pozytywnie o rządzie PiS wypowiedziało się 45 proc. ankietowanych, a przeciwnego zdania było 40 proc. Co szósty uczestnik badania nie miał zdania na ten temat.

Jak zauważa Kantar Public w porównania do listopada zmalał zarówno odsetek zwolenników rządu (o 3 pkt proc.), jak i przeciwników (o 1 pkt proc.), o 4 pkt proc. wzrósł odsetek niezdecydowanych.

Jeśli chodzi o oceny samego premiera Mateusza Morawieckiego to pozytywnie oceniło go 45 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.), negatywnie 39 proc. (bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca.), a 16 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.) nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska.