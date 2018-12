Najniższe poparcie dla rządu PiS od ponad 2 lat. Sam Morawiecki też traci

O 8 pkt. proc. spadło w ciągu miesiąca poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego. Jego działania wspiera 34 proc. ankietowanych. To najmniej od września 2016 r.

Przybyło też - z 29 do 34 proc. - osób, którym działania rządu są obojętne. Co 20. uczestnik sondażu (tak samo jak na początku listopada) nie potrafił określić swojego stosunku do urzędującej Rady Ministrów.

Polacy mniej surowo oceniają samego Mateusza Morawieckiego. Premier stracił 3 pkt. proc. pozytywnych opinii w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca. Teraz 47 proc. ankietowanych jest zadowolonych, że to właśnie on stoi na czele rządu. Przeciwnego zdania jest 33 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.), a co piątemu uczestnikowi sondażu (20 proc.) osoba premiera jest obojętna.