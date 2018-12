Frasyniuk o Morawieckim: dowolne kłamstwo wypowiada bez najmniejszych skrupułów

Kaczyński, który jest przestępcą i łamie konstytucję, jednak ma jakąś opowieść dla swojego elektoratu. Po naszej stronie nie ma żadnej - mówi o szansach opozycji na odsunięcie od władzy Władysław Frasyniuk, były lider antykomunistycznej opozycji.

Odniósł się również do środowego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie. - Choć premier Morawiecki ma takie pieniądze, że do końca życia on i jego dzieci nie będą musieli pracować, ale taki pic i taki bełkot broni się tylko i wyłącznie w polityce. Morawiecki z całą pewnością nie trafi już do żadnego poważnego biznesu - oceniał Frasyniuk.

- To były zawsze dwie osobowości. Pomagał robotnikom - kochali go. Z drugiej strony był to prosty człowiek żądny życia. Wokół niego kręciło się mnóstwo kobiet i młodych mężczyzn, ale nigdy nie było śladu, by dochodziło tam do molestowania - mówił Frasyniuk.