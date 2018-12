Frasyniuk na procesie w rocznicę 13 grudnia. "Tak jak 37 lat temu: nie pękamy!"

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego sąd zajął się sprawą Władysława Frasyniuka oskarżonego o kopanie i szturchanie policjantów podczas miesięcznicy smoleńskiej. Były działacz opozycji antykomunistycznej był w sądzie, ale zeznań nie składał.

- Bardzo dziękuję sądowi za wyznaczenie rozprawy w tym dniu. 13 grudnia 1981 r. tysiące ludzi zostało zatrzymanych, bo broniło Polski obywatelskiej i walczyło o państwo prawa. 37 lat później obywatele też stają przed sądami za obronę konstytucji i państwa prawa. To znamienne, że po latach stawiane są właściwie te same zarzuty - słowa Frasyniuka z korytarza Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia cytuje "Gazeta Wyborcza".

Sąd miał przesłuchać jednego z dwóch policjantów, których nietykalność cielesną miał naruszyć Frasyniuk podczas miesięcznicy smoleńskiej w czerwcu 2017 r. Funkcjonariusz jednak nie dojechał, bo skierowano go do ochrony szczytu klimatycznego.

Obrońcy Frasyniuka złożyli też wniosek o przesłuchanie komendanta wojewódzkiego z Gdańska i jego zastępcy. To dlatego, że podczas wcześniejszej rozprawy jeden z policjantów (służy na Pomorzu) stwierdził, że do zgłoszenia sprawy namawiał go przełożony. Sąd zgodził się na przesłuchanie policyjnych oficerów.