Wiemy, co Władysław Frasyniuk powiedział w sądzie. Mocne słowa

Władysław Frasyniuk nie przyznał się do naruszenia nietykalności dwóch policjantów. Miało do tego dojść podczas kontrmanifestacji wobec marszu smoleńskiego. Były opozycjonista stwierdził, że prokurator w tym procesie "służy rujnowaniu państwa prawa".

Frasyniuk podkreślił, że "to nie jest proces o pobicie policjantów czy wierzganie nogami, nie jest to też proces o używanie słów obraźliwych, np. konstytucja". - To proces, który ma zastraszyć obywateli broniących wolności i prawa do zgromadzeń - wskazał. W jego ocenie, prokurator w tym procesie "służy rujnowaniu państwa prawa".

Były opozycjonista przed sądem nie przyznał się do winy. - Nie kopnąłem policjanta, to absolutnie nieprawdziwy, wymyślony fakt - powiedział Frasyniuk. Jak podaje PAP, zaznaczył, że jego zachowanie z 10 czerwca zeszłego roku można określić jako "bierny opór".

Co innego twierdzi prokuratora. - Frasyniuk stawiał gwałtowny opór, wierzgał nogami, krzyczał i reagował agresywnie. W trakcie wynoszenia go poza trasę przemarszu, kopał jednego z policjantów, naruszając jego nietykalność cielesną. Zachowywał się agresywnie także po przeniesieniu ze środka ulicy, wyrywając się policjantom, którzy próbowali go wylegitymować. Funkcjonariusza, który wzywał go do zachowania zgodnego z prawem, gwałtownie popchnął, naruszając także jego nietykalność cielesną - wskazywano, gdy akt oskarżenia trafiał do sądu.