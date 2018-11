Rusza proces Władysława Frasyniuka. Żona polityka apeluje: "Więcej zajęć na siłowni!"

W poniedziałek o godz. 10.30 w wydziale karnym sądu rejonowego w Śródmieściu rusza proces Władysława Frasyniuka. Jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch policjantów. Żona byłego opozycjonisty skierowała do ministra Joachima Brudzińskiego żartobliwy apel.

W związku z rozpoczynającym się dziś procesem, Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, żona opozycjonisty z czasów PRL, wystosowała na Facebooku żartobliwy apel do Joachima Brudzińskiego , szefa MSWiA: "W związku z rozpoczynającym się dziś procesem mojego męża, Władysława Frasyniuka, oskarżonego o naruszenie nietykalności pięciu młodych, zdrowych policjantów, gorąco apeluję do ministra Joachima Brudzińskiego o radykalne zwiększenie nakładów na zajęcia na siłowni dla naszych sił porządkowych" - czytamy w jej poście.

Potem przypomniała, że protest przeciwko niekonstytucyjnym przepisom o zgromadzeniach był pokojowy. "Policja, wynosząc protestujących z ulicy, być może ze względu na awitaminozę lub brak sił w ogóle (patrz mój apel powyżej,) poczuła się naruszona. A jeżeli się nie poczuła, to napewno poczuł to Pan Minister Brudziński widząc relacje telewizyjne i oznajmił jeszcze tego samego wieczoru, że Frasyniuk z pewnością nietykalność funkcjonariuszy naruszył" - napisała Dobrzańska-Frasyniuk.

"To była legalna demonstracja"

"Wierzgał nogami i krzyczał"

Akt oskarżenia o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch policjantów wpłynął do sądu rejonowego w Środmieściu 25 czerwca tego roku. Stołeczna prokuratura okręgowa wydała wówczas komunikat, w którym stwierdziła, że "zachowanie podejrzanego wobec funkcjonariuszy policji było celowe i zmierzało do naruszenia ich nietykalności cielesnej". "Władysław F. stawiał gwałtowny opór, wierzgał nogami, krzyczał i reagował agresywnie. W trakcie wynoszenia go poza trasę przemarszu kopał jednego z policjantów, naruszając jego nietykalność cielesną. Zachowywał się agresywnie także po przeniesieniu ze środka ulicy, wyrywając się policjantom, którzy próbowali go wylegitymować. Funkcjonariusza, który wzywał go do zachowania zgodnego z prawem, gwałtownie popchnął, naruszając także jego nietykalność cielesną. Na prośbę o podanie danych osobowych, wymieniał fałszywe imiona i nazwiska" - napisał prokurator w komunikacie.