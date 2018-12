Herbata bez prądu. PiS przed Świętami z jasnym przekazem o cenach energii

Czego najbardziej boi się PiS? Podwyżek, które całkowicie zniszczą efekt 500+, obniżenia wieku emerytalnego i innych "bonusów", które "dobra zmiana" dała ludziom od 2015 roku. Dlatego rząd robi wszystko, by Polacy podwyżek nie odczuli. I o tym premier Mateusz Morawiecki ma zapewniać na sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy.

Pokazanie "łagodnej twarzy"

Cięcie podwyżek

- To jest ogromny problem, bo to nie jest tak, że premier stanie na konwencji na tle flag europejskich, a prezes przemówi w Jachrance, i dzięki temu wyborcy będą mieli "nowe tematy" na Święta. To tak nie działa, ludzie zwykle mówią o tym, co ich denerwuje, a nie o tym, co władza robi dobrze - twierdzi rozmówca WP.