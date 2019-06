Karambol na A6 pod Szczecinem. Uczestnik wypadku: słyszałem krzyki ludzi, którzy się palili

Tragedia pod Szczecinem. Uczestnik groźnego karambolu, opowiada, jak doszło do zdarzenia na autostradzie A6. – Koło mnie od razu powstał pożar, słyszałem krzyki ludzi, którzy już się palili – wspomina pan Tomasz.

Do karambolu doszło ok. godziny 13. Niedaleko zjazdu na Wielgowo w kierunku Świnoujścia między węzłami Kijewo i Dąbie tir zderzył się z sześcioma autami osobowymi. Rannych zostało aż szesnaście osób. Cztery z nich trafiły do szpitala, a dwunastce (w tym siódemce dzieci) nic poważnego się nie stało. Sześć osób zginęło.