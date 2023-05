Kadyrow grozi Polsce: "Rosja zapuka do waszych drzwi"

Według Kadyrowa za atakiem dronów przeprowadzonym we wtorek 30 maja rano stoi Ukraina, a samo to wydarzenie "nie ma żadnego taktycznego, strategicznego, a nawet psychologicznego sensu". W swoim pełnym gniewu wpisu po raz kolejny wezwał do ostatecznego rozprawienia się z "terrorystami w Ukrainie".