Moskwa zaatakowana. Szok w rosyjskich elitach [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 461. dzień rosyjskiej inwazji. - Atak dronów na Moskwę zszokował polityczną elitę Rosji - powiedział Mychajło Podolak, doradca biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jego zdaniem to dowód na to, że wewnętrzna przestrzeń Rosji jest całkowicie niekontrolowana i nie ma żadnej obrony z powietrza czy z lądu. Właśnie to "zszokowało rosyjską elitę polityczną". - To pokazuje, że w Rosji łatwo jest wzniecić zbrojne protestacyjne nastroje nie tylko w obwodzie biełgorodzkim, lecz na dowolnym terytorium - dodał. We wtorek rano pojawiły się doniesienia o kilku dronach, które uderzyły w budynki mieszkalne na południowym zachodzie Moskwy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.