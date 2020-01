Józefów k. Otwocka. Marynarz-emeryt porwał żonę do tańca. Kobieta cierpi na Alzheimera

Roman Plichta ma 86 lat, urodził się we Francji i jest radiooficerem statków morskich na emeryturze. Wideo, na którym tańczy z chorą na Alzheimera żoną "kapitańskie tango" wzruszyło internautów. Ten krótki film pokazuje, czym jest prawdziwa miłość.

Żona nie chciała zostać w domu opieki

Jak możemy się dowiedzieć z innych postów zamieszczonych na profilu pana Romana, jego żona była przez jakiś czas w domu opieki , ale nie wspomina miło tamtego okresu. Plichta musiał podjąć trudną decyzję o jej chwilowym przeniesieniu do ośrodka ze względu na remont łazienki, aby pani Felicja mogła z niej wygodnie korzystać mimo swej choroby. Oboje jednak nie mogli długo wytrzymać tej rozłąki.

Teraz 86-letni radiooficer opiekuje się żoną sam. Choć przyznaje, że przydałaby mu się pomoc. Internauci w komentarzach pod filmem starali się podnieść mężczyznę na duchu. "Jestem pełna podziwu", "wspaniała para", "jest pan aniołem", "jesteście wzorem do naśladowania", "wytrwałości dla pana w opiece nad żoną", "jakie to szczęście, że są jeszcze z nami tacy ludzie" - to przykłady jedynie kilku ciepłych słów, które pojawiły się pod wpisem emerytowanego marynarza.