Wstrząsające nagranie z domu opieki. "Zaraz w łeb dostaniesz"

"Natalka, nie wpierd…j mnie!" - takie między innymi słowa słyszała od opiekunek starsza kobieta, przebywające w domu opieki w Tomicach na Dolnym Śląsku. Wszystko wyszło na jaw dzięki pozostawionemu w jej pokoju dyktafonowi.

Przebywała tam 86-letnia matka pani Jolanty Magoń. Tę po jakimś czasie zaniepokoiło zachowanie matki. Jak opowiada reporterom, stała się coraz bardziej zalękniona i strachliwa. Pani Jolanta postanowiła ukryć w pokoju matki włączony dyktafon. To, co usłyszała na nagraniach, wstrząsnęło nią.

"O, już nie beczy. Dostała w mózg, to może jej się kora poluzowała"

Okazuje się, że pracownicy ośrodka znęcali się nad podopiecznymi. "Natalka, nie wpierd…j mnie! Zaraz w łeb dostaniesz”, "O, już nie beczy. Dostała w mózg, to może jej się kora poluzowała" - takie między innymi słowa padały z ust opiekunek.

- Byłam przerażona. Gdy spotykałam ich, to byli bardzo mili ludzie - mówi o opiekunach w ośrodku pani Magoń. Kobieta wyznaje, że zastanawiała się, czy nie zapomnieć o całej sytuacji, ale stwierdziła, że musi nagłośnić sprawę, bo zostali tam inni ludzie. - Przywiozłam bezbronną osobę i nie wiem, co by się stało, gdybym nie zauważyła niepokojących zmian u mamy - mówi kobieta.