Józef Piłsudski. 85. rocznica śmierci marszałka

85. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

Dokładnie 85 lat temu, 12 maja 1935 roku zmarł marszałek Józef Piłsudski . Chorował przez wiele miesięcy, a jego stan ciągle się pogarszał. Pojawiała się gorączka, problemy ze snem, opuchlizna nóg, bóle brzucha i wymioty. Marszałek Piłsudski zaczął więc stosować najpierw dietę lekkostrawną, a później głodówkę, która doprowadziła do utraty wagi i wycieńczenia organizmu. Jak jednak pisze prof. Andrzej Garlicki w biografii Józefa Piłsudskiego, kuracja głodowa mogła być też wynikiem utraty apetytu, która z kolei była symptomem rozwijającej się choroby nowotworowej. Diagnozę potwierdzającą nienadający się już do operowania złośliwy nowotwór wątroby u Józefa Piłsudskiego postawił ostatecznie 21 kwietnia 1935 roku lekarz z Wiednia, prof. Karl Wenckebach. Marszałek zmarł w Pałacu Belwederskim, 12 maja.

Józef Piłsudski zmarł 85 lat temu. Żegnały go tłumy

Zgodnie z ostatnią wolą marszałka Józefa Piłsudskiego, jego serce złożono w urnie, by je pochować w Wilnie, gdzie spoczywają także jego żołnierze, którzy w 1919 roku jemu, jako wodzowi "Wilno jako prezent pod nogi rzucili”. Józef Piłsudski chciał również, by do Wina sprowadzić prochy jego matki i pochować je nad jego sercem.