Joński i Szczerba już nie kierują komisjami śledczymi. Nowi członkowie na kilkanaście dni

W przypadku komisji kopertowej wygaszony został również mandat Waldemara Budy z PiS, który również został wybrany do PE. Wirtualna Polska potwierdziła, że w Sejmie rozpoczęła się procedura uzupełniania wakatów. Analizowana była również możliwość zmniejszenia składu liczbowego komisji, by Sejm nie musiał wybierać posłów na kilkanaście dni, wyłącznie do opracowania końcowych wniosków. Wybór nowych członków w rozmowie z WP potwierdziła Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka marszałka Sejmu.