Uchylenie immunitetu Wosia i uszczypliwości ws. tempa prac. Komisja zajmie się wnioskiem za dwa tygodnie

Pretensje pod adresem marszałka Sejmu

Posłowie KO uważają, że do uchylenia immunitetu Wosiowi mogłoby dojść szybciej, gdyby nie fakt, że służby prawne marszałka Sejmu analizowały wniosek przez ponad tydzień. - To bardzo techniczna czynność, ona naprawdę nie jest pracochłonna, więc jeśli marszałek chciał tak szybko głosować, to mógł szybciej przekazać wniosek prokuratora generalnego do komisji - mówi nieoficjalnie jeden z polityków KO.