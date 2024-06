Immunitet Wosia w rękach Hołowni. Od tygodnia trwa analiza

Prokurator generalny w ubiegły wtorek przekazał marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Michała Wosia do odpowiedzialności karnej. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, od tego czasu Szymon Hołownia wciąż prowadzi analizę formalną treści dokumentu. Dopiero zielone światło marszałka Sejmu da możliwość przekazania go do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, co rozpocznie kolejny etap uchylania immunitetu.