Bunt w PiS. Musieli przełożyć sesję sejmiku, Terlecki "mieszał" przeciwko Szydło

Kmita woli nie rozmawiać o tym z mediami. - Czy będę kandydatem na marszałka? To się okaże. Spokojnie do tego podchodzę. Procedura wyboru marszałka nieco się przedłużyła, ale najważniejsze jest to, że PiS będzie rządziło w Małopolsce - mówi w rozmowie z WP.