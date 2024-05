Prokurator generalny chce uchylenia immunitetu posła Wosia

Do Pegasusa dostęp miało m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, które środki na zakup oprogramowania dostało z Funduszu Sprawiedliwości, co przyznał były minister Zbigniew Ziobro. Twierdził on jednak, że wypłata była "zgodna z ustawowym zadaniem" Funduszu. Tymczasem, na co wskazywała Najwyższa Izba Kontroli, ustawa o CBA mówi, że działalność biura jest finansowana z budżetu państwa, a Fundusz Sprawiedliwości nie jest jego częścią, tylko jest funduszem celowym. Finansowanie nie było więc zgodne z przepisami.